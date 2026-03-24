Росія запустила на орбіту перші супутники власного аналога Starlink (відео)

23 березня відбувся перший пакетний запуск 16 космічних апаратів для системи від російського "БЮРО 1440", яку називають аналогом супутникової системи Starlink від SpaceX.

За словами росіян, після виходу на опорну орбіту супутники успішно відокремилися від ракети-носія та були взяті під управління центром управління польотами "БЮРО 1440". На черзі – перевірка бортових систем та перехід на цільову орбіту.

Запуск перших супутників цільової групи означає перехід від випробувань до створення "повноцінного сервісу зв’язку". Повідомляється, що компанія "БЮРО 1440" пройшла цей шлях за 1000 днів – саме стільки часу минуло між виведенням на орбіту експериментальних і серійних супутників.

Нагадаємо, раніше запуск перших 16 низькоорбітальних супутників "БЮРО 1440"‎ був запланований на 2025 рік, але його відклали. Експерти припускали, що перенесення термінів пов'язане з тим, що не вдалося вчасно виготовити необхідну кількість космічних апаратів.

До 2027 року планувалося збільшити супутникову групу до 250 апаратів і розпочати комерційну експлуатацію проєкту.

Кількість потенційних абонентів "БЮРО 1440"‎ оцінюється росіянами у 1,5– 2 млн осіб у самій РФ та до 12 млн у світі (планується охопити понад 70 країн) при плановій пропускній здатності на абонента від 50 Мбіт/с до 1 Гбіт/с.

Як росіян залишили без Starlink

Пошук альтернативи Starlink є одним із головних викликів для російської армії.

Нагадаємо, 5 лютого міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що термінали Starlink для росіян заблоковано. З того дня у російських військ почалися великі проблеми на фронтах. Зокрема, їм стало набагато важче проводити штурмові дії.

Також УНІАН писав, що відтоді, як противнику припинили надавати доступ до супутникового зв’язку Starlink, українські військові помітили зменшення кількості ворожих дронів у тилу.

