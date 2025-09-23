ЄС не має можливостей для протидії російським дронам.

Україна має бути повністю інтегрована в плани зі створення "стіни дронів" для захисту кордонів НАТО, оскільки вона має досвід і ноу-хау, необхідні для цього. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс в інтерв'ю агентству Reuters.

Глава МЗС Литви наголосив, що російські провокації виявили "великі прогалини" в обороні Європи та її здатності захищатися від дронів.

"В обороні ЄС є великі прогалини. Нам не вистачає необхідного обладнання, яке дало б змогу виявляти дрони, стежити за ними, відстежувати їх і потім знищувати. Нам цього не вистачає", - сказав Будріс.

При цьому він нагадав, що Україна щоночі бореться з дронами і має інтегровані системи для протидії дронам.

"Ми повинні разом з українцями принести цю технологію на передову і побудувати її там, щоб вона була ефективна", - сказав Будріс.

Говорячи про вторгнення Росії в повітряний простір НАТО, Будріс сказав, що Москва використовує коливання Альянсу і дебати про те, як реагувати, щоб розширити "сірі зони".

"Ми повинні дуже чітко сформулювати і показати Росії, що подальша ескалація з їхнього боку викличе більш жорстку реакцію", - сказав він.

Також Будріс визнав вимогу США до Європи посилити санкції проти Росії справедливою.

"Ми повинні подивитися в дзеркало. Той факт, що деякі європейські країни торік збільшили імпорт СПГ із Росії, є не тільки ганебним, а й небезпечним, тому що таким чином ми постачаємо військову машину Росії", - сказав він.

За його словами, щойно ЄС "наведе лад у своєму власному домі", буде легше виробити належну скоординовану стратегію зі США.

"Без США і без координації зі США європейські санкції слабкі. Коли США йдуть попереду і ведуть за собою весь поїзд, це працює", - сказав він.

Російські провокації в Європі - інші заяви

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО не дозволять Росії їх залякати і застеріг країну-агресора від подальших провокацій.

Зі свого боку міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція застосує силу, якщо це буде необхідно в разі, якщо Росія порушить їхній повітряний простір.

