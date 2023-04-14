Ріші Сунак провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак засудив відео з обезголовленням українського військовополоненого російськими окупантами.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським він сказав, що ці кадри були жахливими, пише Independent. "Обговорюючи огидне обезголовлення українського солдата, показане в соціальних мережах в останні дні, прем'єр-міністр сказав, що відео жахає, і винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначив, що Великобританії та її союзникам необхідно продовжувати забезпечувати максимально сильну позицію України, щоб закріпити недавні бойові успіхи.

Відео дня

Крім того, лідери обговорили останню ситуацію на полі бою, а Сунак віддав належне зусиллям українських сил у Бахмуті.

Страта українського військового: що відомо

Нагадаємо, що 12 квітня в соціальних мережах з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко вбивають українського військовослужбовця.

Українці почали поширювати інформацію про цей військовий злочин у Twitter, щоб про це дізналися в усьому світі. На жорстоке вбивство відреагували в Європейській Комісії та в Єврораді. Також страту прокоментували верховний представник ЄС і Прем'єр Словаччини.

У Міністерстві оборони України заявили, що зараз намагаються ідентифікувати страченого чоловіка.

Тим часом російський пропагандист Красовський записав відео, в якому виправдовує російських солдатів і закликає росіян не звинувачувати їх за звірства, а підтримувати.

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