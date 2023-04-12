Вбивство полонених військових - серйозне порушення Женевської конвенції, зазначили в ЄК.

Якщо буде підтверджено, що відео, на якому зображена звіряча страта українського полоненого російськими окупантами, правдиве, то це ще раз підтвердить нелюдський характер агресії РФ.

Вбивство військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції, розповіла журналістам спікер Європейської комісії Набіла Массралі, пише "Європейська правда".

"Якщо його правдивість підтвердиться, це буде ще одне підтвердження нелюдського характеру російської агресії... ЄС підкреслює готовність притягнути до відповідальності всіх виконавців і співучасників військових злочинів, скоєних в контексті агресивної війни РФ проти України", - зазначила прес-секретар ЄК.

Відео дня

Звіряча страта українського воїна російськими окупантами - що потрібно знати

Вчора ввечері, 11 квітня, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як один з російських окупантів відрізає ножем голову ще живому українському військовополоненому. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу нашої країни - "Порушення законів і звичаїв війни".

Міністерство закордонних справ української держави закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на жорсткий злочин ворогів.

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