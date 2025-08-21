Венс і Зеленський двічі зустрічалися у Вашингтоні, і перша зустріч закінчилася сваркою.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс розповів про свою другу особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Про це йшлося в інтерв'ю Венса на каналі Fox News, пише The Times.

Як відомо, вперше Венс і Зеленський зустрілися в Білому домі 28 лютого, коли між ними виникла перепалка через те, що український лідер нібито належним чином не подякував США за підтримку у війні з Росією. Тепер віцепрезидент США пригадав свою зустріч з українським президентом, коли той прибув у Вашингтон у понеділок, 18 серпня, для переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Зеленський зайшов до Овального кабінету. Я розмовляв з ним, із президентом, з деякими членами високопоставленої української делегації. Я сказав: "Пане президенте, якщо ви будете поводити себе добре, я нічого не скажу"... Це стало гарним поштовхом, щоб розпочати розмову", - сказав Венс.

Також віцепрезидент поділився своїми враженнями про Трампа, зокрема про те, як у понеділок він повідомив європейським лідерам під час переговорів з ними, що збирається подзвонити російському диктатору Володимиру Путіну.

"Президент каже: "Ви знаєте, у нас була досить хороша зустріч. Я збираюся зателефонувати Володимиру Путіну і подивитися, що він скаже з цього приводу". І всі такі: "О, ви збираєтеся зателефонувати йому наступного тижня?". А він такий: "Ні, котра година в Москві? Давайте зателефонуємо йому просто зараз"... Я думаю, що одна з речей, яку я зрозумів щодо лідерства президента Трампа, - це те, що він відкидає деякі дипломатичні протоколи і просто каже, що все владнає", - зазначив віцепрезидент.

Він додав, що дехто з європейських лідерів відмовляли Трампа від дзвінка, радили йому підготуватися.

"Президент відповів: "Ні, ні, я хочу поговорити з цим хлопцем, я поговорю з цим хлопцем". І думаю, що така дипломатія без бар'єрів є однією з причин, чому ми досягли такого прогресу", - пояснив посадовець.

Зеленський і Венс

Як повідомляв раніше УНІАН, 28 лютого президент України Зеленський в прямому етері жорстко посперечався із президентом США Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Тоді український лідер прибув у Білий дім, щоб підписати угоду про корисні копалини, однак між ним і представниками адміністрації США сталася сварка, під час якої Венс, зокрема, дорікнув Зеленському, що Україна нібито невдячна Сполученим Штатам.

Уперше після сварки Зеленський і Венс зустрілися у Ватикані на церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV 18 травня. Тоді в меренжі з'явилося фото, на якому було видно, що президент України і віцепрезидент США потиснули один одному руку.

Також вони зустрічалися 18 серпня, коли президент Зеленський прибув у Білий дім на переговори до президента США Трампа з приводу ймовірної мирної угоди з Росією.

