Організатори запевняють, що воно переверне уявлення людей про розваги.

Абу-Дабі готується представити найбільше у світі світлове шоу, в якому буде задіяно 10 тисяч дронів. Метою проєкту є поєднання культурних наративів та передових технологій.

Як пише Interesting Engineering, ця ініціатива є результатом партнерства між Департаментом культури та туризму Абу-Дабі, американською компанією Nova Sky Stories та місцевою фірмою Analog. Синхронізовані виступи дронів створять масштабні розповіді у кількох знакових місцях столиці, висвітліючи окремі аспекти культурної спадщини та футуристичного бачення:

"Динамічні формації дронів, що працюють на основі синхронізації в реальному часі та адаптивного інтелекту, переосмислять можливості живих розваг, перетворюючи горизонт Абу-Дабі на еволюціонуюче полотно для інновацій".

Відео дня

Генеральний директор Analog Алекс Кіпман пояснив, що вони створять у небі голографічні історії, в яких традиції поєднаються з технологіями нового покоління. Як він запевнив, глядачі зможуть відути "іскру дива", можливу лише тоді, коли уява зустрічається з реальністю.

Світлові шоу

Нагадаємо, на початку року Абу-Дабі встановило новий рекорд Гіннеса, організувавши найбільший у світі феєрверк та шоу з 6 000 дронів, яке тривало 50 хвилин.

А в новорічну ніч 2022 року знаменитий хмарочос Burj Khalifa в Дубаї представив фантастичне шоу під назвою "Eve of Wonder", яке включало неймовірні 3D-проекції на фасаді хмарочоса, які доповнювались лазерними та світловими ефектами

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