Екс-міністр внутрішніх справ Афганістану зазначив, що Фавад Андарабі своїми піснями "просто доставляв радість цій долині і її жителям".

Представники радикального руху "Талібан" розстріляли відомого афганського музиканта Фавада Андарабі, який виступав проти ісламістського руху.

Про це повідомляє Times Now.

Вбивство сталося в Андарабі (провінція Баглан) в суботу, 28 серпня. Таліби вивели чоловіка з власного будинку і розстріляли.

Колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Мохаммад Масуд Андарабі напісал в Twitter, що Фавад Андарабі своїми піснями "просто доставляв радість цій долині і її жителям".

"Як він тут співав, "Наша прекрасна долина... Країна наших предків "не підкориться жорстокості Талібану", - зазначив екс-міністр.

Раніше стало відомо, що таліби вирішили заборонити публічне виконання музики в країні.

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Захоплення талібами Афганістану, Евакуація біженців

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати та зобов'язали залишатися вдома.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня.

Внаслідок вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Денис Прядко