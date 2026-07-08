Україна – жертва агресії, але зброї не дамо: Мадяр після зустрічі з Зеленським

За його словами, сторони домовилися найближчим часом провести повноцінну двосторонню зустріч.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр напередодні саміту НАТО в Анкарі провів коротку розмову з президентом України Володимир Зеленський. Про це він заявив перед початком зустрічі Північноатлантичної ради, пише LIGA.net.

За його словами, сторони домовилися найближчим часом провести повноцінну двосторонню зустріч.

"Вчора у мене була можливість коротко поспілкуватися з президентом Зеленським, і ми домовилися зустрітися у найближчому майбутньому", - сказав він.

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Також Мадяр наголосив, що Росія є агресором, а Україна – жертвою війни, яка має повне право захищати свою територіальну цілісність.

Крім того, очільник угорського уряду підтвердив, що Угорщина й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу, однак військової підтримки чи постачання озброєння не передбачає.

Відносини з Угорщиною: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу, які були заблоковані Угорщиною, відбувся прорив.

Будапешт погодився надіслати Україні та Молдові офіційний лист, яким розпочинається процедура відкриття шостого напрямку переговорів, що стосується зовнішніх відносин.

Це перша з п’яти решти переговорних сфер, початок яких Угорщина заблокувала 23 червня. Тоді Будапешт не погодився на надсилання до Києва та Кишинева офіційних листів, що започатковують наступні етапи переговорів.

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