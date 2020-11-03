Всього в рамках справи поліція провела у Відні 16 обшуків.

У рамках розслідування теракту у Відні затримано 14 осіб з оточення нападника, який був убитий поліцейськими.

Читайте такожТеракт в Австрії: кількість жертв зросла до двох, ще 15 осіб постраждалиПро це, заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер, передає kommersant. Він не виключив, що терорист діяв поодинці. В результаті стрілянини напередодні пізно ввечері в різних частинах австрійської столиці загинули чотири людини.

"Ми не будемо терпіти терор. Терористам не вдасться роз'єднати нас", - заявив на прес-конференції Нехаммер.

Міністр також допустив, що в теракті міг брати участь один стрілець, а не кілька, як передбачалося раніше. Такого висновку дійшла поліція після аналізу відеозаписів з камер спостережень. Всього в рамках справи поліція провела у Відні 16 обшуків. Ще один підозрюваний був затриманий кілька годин тому в місті Лінц, розташованому в 180 км від столиці. Його роль у нападі не уточнюється.

Карл Нехаммер додав, що убитий терорист — 20-річний молодий чоловік з подвійним громадянством Австрії та Північної Македонії. Він був озброєний автоматом Калашникова і мачете. "Злочинець вже мав судимість за спробу виїзду на "джихад" і спробу примкнути до терористичного об'єднання "Ісламська держава". Тоді його засудили до 22 років ув'язнення, але він був випущений раніше терміну»,— сказав міністр. Раніше про те, що нападник був відомий австрійській розвідці, повідомляли ЗМІ.

Глава МВС уточнив, що молодий чоловік після суду повинен був брати участь у програмі «дерадикалізації», але він «лише зробив вигляд, що змінює свій світогляд і відмовляється від радикальних ісламістських установок». Таким чином йому вдалося переконати австрійські правоохоронні органи в тому, що він виправився, і вийти на свободу передчасно. "Це означає, що МВС має переглянути систему і оптимізувати її з тим, щоб у майбутньому можна було активніше діяти проти радикального насильства»,— сказав міністр.

Глава МВС Австрії також заявив, що кількість постраждалих в результаті теракту зросла. «На совісті злочинця чотири жертви. Зараз ми маємо інформацію, що 22 людини були поранені»,— сказав він.

Теракт у Відні

Теракт у Відні стався пізно ввечері 2 листопада. В результаті загинули мирні жителі, нападник був застрелений поліцією.

Ще двоє нападників були затримані.Операція з пошуку злочинців тривала всю ніч.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні «огидною терористичною атакою».

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Автор: УНІАН