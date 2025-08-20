Попри дипломатичні розмови, на Донеччині тривають бої, а солдати готуються до нових російських наступів.

Поки президент України Володимир Зеленський відвідує Білий дім, а Дональд Трамп обіцяє Україні "дуже хороший захист", українські солдати на передовій ставляться до подібних заяв із іронією і скепсисом, пише The Guardian.

"Від кого?" — сміється один із бійців 150-го розвідувально-ударного батальйону, коли чує про підтримку США.

Поки політики говорять про можливі переговори, на фронті бої не стихають. У нічному небі над Донеччиною злітають українські бомбардувальні дрони, а поблизу Добропілля росіяни здійснили понад 60 обстрілів лише за добу.

"Найнебезпечніший час — після запуску", — пояснює один із операторів дронів, готуючи літальний апарат до удару.

Командир батальйону Денис Брижатий наголошує, що поступки Росії можуть мати катастрофічні наслідки:

"Втрата Донецької області, району, який сильно укріплений проти Росії, просто відкриє нові напрямки для подальшого просування – Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це буде величезна та жахлива втрата позицій".

150-й батальйон активно використовує німецькі "Vector" та українські дрони-бомбардувальники Airplast. Для них військові навіть друкують корпуси боєприпасів на 3D-принтерах.

"Війна кардинально змінюється; нам потрібно бути пильнішими та адаптуватися ще швидше", — каже керівник команди дронів Кирило.

"Після всіх жертв"

Військові скептично ставляться до дипломатичних сценаріїв. Боєць з позивним "Оптимус" говорить прямо:

"Який сенс віддавати Донецьку область Росії? Після всіх жертв, які ми понесли, людей, яких ми втратили? Якби ми збиралися це зробити, ми могли б зробити це на самому початку війни".

Інший боєць "Пума" нагадує, що навіть за новітніх технологій війна лишається смертельно небезпечною: "Мій колега загинув, коли граната відскочила від дерева. Це реальність".

Як повідомляв УНІАН, російський правитель Путін вимагає, щоб Україна віддала Росію всю Донецьку та Луганську області в межах мирної угоди.

Під час телефонного дзвінка президент США Дональд Трамп сказав російському лідеру Володимиру Путіну, що питання територіальних вимог мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським.

