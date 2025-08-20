Поки президент України Володимир Зеленський відвідує Білий дім, а Дональд Трамп обіцяє Україні "дуже хороший захист", українські солдати на передовій ставляться до подібних заяв із іронією і скепсисом, пише The Guardian.
"Від кого?" — сміється один із бійців 150-го розвідувально-ударного батальйону, коли чує про підтримку США.
Поки політики говорять про можливі переговори, на фронті бої не стихають. У нічному небі над Донеччиною злітають українські бомбардувальні дрони, а поблизу Добропілля росіяни здійснили понад 60 обстрілів лише за добу.
"Найнебезпечніший час — після запуску", — пояснює один із операторів дронів, готуючи літальний апарат до удару.
Командир батальйону Денис Брижатий наголошує, що поступки Росії можуть мати катастрофічні наслідки:
"Втрата Донецької області, району, який сильно укріплений проти Росії, просто відкриє нові напрямки для подальшого просування – Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це буде величезна та жахлива втрата позицій".
150-й батальйон активно використовує німецькі "Vector" та українські дрони-бомбардувальники Airplast. Для них військові навіть друкують корпуси боєприпасів на 3D-принтерах.
"Війна кардинально змінюється; нам потрібно бути пильнішими та адаптуватися ще швидше", — каже керівник команди дронів Кирило.
"Після всіх жертв"
Військові скептично ставляться до дипломатичних сценаріїв. Боєць з позивним "Оптимус" говорить прямо:
"Який сенс віддавати Донецьку область Росії? Після всіх жертв, які ми понесли, людей, яких ми втратили? Якби ми збиралися це зробити, ми могли б зробити це на самому початку війни".
Інший боєць "Пума" нагадує, що навіть за новітніх технологій війна лишається смертельно небезпечною: "Мій колега загинув, коли граната відскочила від дерева. Це реальність".
Територіальні поступки - головні новини
Як повідомляв УНІАН, російський правитель Путін вимагає, щоб Україна віддала Росію всю Донецьку та Луганську області в межах мирної угоди.
Під час телефонного дзвінка президент США Дональд Трамп сказав російському лідеру Володимиру Путіну, що питання територіальних вимог мають обговорюватися безпосередньо з українським президентом Володимиром Зеленським.