Зазначається, що він планував просто похвалитися перед друзями.

Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, який злив секретні документи Пентагону, був звинувачений федеральним Великим журі за шістьма пунктами.

Як повідомляє The New York Times, тепер йому загрожує до 60 років ув'язнення.

Зазначається, що обвинувальний висновок на 10 сторінках містив скорочену версію національної таємниці, яку Тейшейра виніс з авіабази Кейп-Код і поширив через Discord.

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Там вказується, що військовослужбовець зловживав секретною інформацією, яка містила дані про постачання військової техніки в Україну, а також пересування російських і українських військ. Крім того, на документах були позначки, які підтверджували найвищий ступінь секретності й можливість перегляду тільки в охоронюваному приміщенні.

За попередніми повідомленнями, Тейшейра не планував ставати викривачем і лише хотів справити враження на своїх друзів-гравців. Спочатку він копіював конфіденційну інформацію від руки, оскільки працював на об'єкті, де були заборонені фотоапарати та телефони, але з часом зміг опублікувати фото оригіналів документів.

Витік секретних документів Пентагону: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року в мережі з'явилася велика кількість секретних документів Пентагону.

13 квітня був заарештований 21-річний Джек Тейшейра, який працював IT-фахівцем на військовій базі в Кейп-Код в штаті Массачусетс.

За даними ЗМІ, він почав зивати документи в мережу одразу після початку повномасштабної війни.

Федеральна прокуратура США переконана, що Тейшейра все ще загрожує безпеці країни, оскільки може мати й інші секретні документи, які слідчі ще не знайшли.

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