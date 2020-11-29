Водночас вона висловила бажання зустрітись з Путіним.

Лідер білоруської опозиції, кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська наразі не бачить передумов для військового вторгнення Росії на територію її країни.

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Відповідну думку вона висловила в інтерв’ю «Радіо Свобода». Зокрема, Тихановська оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе Лукашенку втримати владу в охопленій протестами країні.

«Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?» – запитала Тихановська.

Водночас Тихановська зараз не вбачає активної підтримки режиму Лукашенка з боку Кремля і висловила бажання зустрітись з президентом РФ.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.

19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися розпочати підготовку до впровадження третього етапу санкцій.

Дружба Лукашенка і Путіна на тлі протестів в Білорусі

Після початку масштабних протестів в серпні Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни.

27 серпня Путін припустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.

8 вересня Лукашенко заявив про готовність продовжити інтеграцію з Росією, зазначивши, що в разі «падіння» Білорусі наступною буде Росія.

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Автор: Дмитро Захаров