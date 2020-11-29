Лідер білоруської опозиції, кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська наразі не бачить передумов для військового вторгнення Росії на територію її країни.
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Відповідну думку вона висловила в інтерв’ю «Радіо Свобода». Зокрема, Тихановська оцінила імовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе Лукашенку втримати владу в охопленій протестами країні.
«Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?» – запитала Тихановська.
Водночас Тихановська зараз не вбачає активної підтримки режиму Лукашенка з боку Кремля і висловила бажання зустрітись з президентом РФ.
Протести в Білорусі
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- Україна приєдналася до рішення Ради Євросоюзу від 2 жовтня про запровадження обмежувальних заходів проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації результатів виборів президента в Білорусі.
- 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися розпочати підготовку до впровадження третього етапу санкцій.
Дружба Лукашенка і Путіна на тлі протестів в Білорусі
- Після початку масштабних протестів в серпні Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни.
- 27 серпня Путін припустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.
- 8 вересня Лукашенко заявив про готовність продовжити інтеграцію з Росією, зазначивши, що в разі «падіння» Білорусі наступною буде Росія.
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