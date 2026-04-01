'Зберігайте холодну голову': у Польщі відреагували на слова Трампа щодо виходу США з НАТО

Також заяву президента США прокоментували у Франції та Німеччині.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш відреагував на слова президента Дональда Трампа щодо можливості виходу США з НАТО. За його словами, так само, як "немає НАТО без США, так і немає сильних США без союзників", цитує The Guardian.

"Це працює в обидва боки", - наголосив він, закликаючи лідерів "зберігати холодну голову".

Політик додав:

"Сьогодні світ більше зосереджений на Близькому Сході, але безпека східного флангу НАТО не відходить на другий план. Польща відіграє тут ключову роль у побудові архітектури безпеки регіону. Ми послідовно та незалежно зміцнюємо як власну потужність, так і потужність нашого альянсу".

У The Guardian підкреслили, що Польща буде серед країн, які найбільше постраждають від можливого виходу США з НАТО, адже вона позиціонує себе як один з найближчих європейських союзників Вашингтона. Нині на її території перебуває близько 10 тисяч американських військових.

Заступниця міністра оборони Франції також згладила коментарі Трампа, зазначивши, що війна з Іраном не має нічого спільного з НАТО.

"Дозвольте нагадати, що таке НАТО. Це військовий альянс, який опікується безпекою євроатлантичного регіону. Він не призначений для проведення операцій в Ормузькій протоці, що було б порушенням міжнародного права", - заявила Аліс Руфо на конференції "Війна + мир" у Парижі.

Водночас речник уряду Німеччини сказав, що його країна залишається відданою НАТО.

"Це не вперше він так робить, і оскільки це повторюване явище, ви, мабуть, можете самі оцінити наслідки", - заявив він на черговій урядовій пресконференції, говорячи про Трампа.

Що цьому передувало

Раніше Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу США зі складу НАТО. Він вважає, що європейські партнери виявилися ненадійними у критичний момент, коли виникла потреба розблокувати Ормузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти.

"Ми допомагали їм без вагань, зокрема і в Україні. Україна не була нашою проблемою. Це було випробування, і ми були поруч із ними, і завжди будемо поруч. А їх не було поруч із нами", - наголосив Трамп.

Також політик розкритикував прем'єра Великої Британії Кіра Стармера за відмову брати участь в авіаударах.

"У вас навіть немає флоту. Ви занадто старі та мали авіаносці, які не працювали", - висловився президент про стан британських збройних сил.

