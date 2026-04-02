У Європи є козирі в рукаві у боротьбі з Трампом за НАТО, – оглядач The Times

Трамп, можливо, серйозно налаштований на виведення військ з Європи, але у нього є бази в 15 країнах, які він не може собі дозволити втратити.

До саміту НАТО в Анкарі залишилося всього три місяці, і альянс, схоже, перебуває на межі розпаду. Президент США Дональд Трамп і його команда заявляють, що союзники повинні "почати вчитися боротися за себе", а цінність НАТО для США буде переглянута після закінчення війни на Близькому Сході. Однак залежність Європи від США працює в обидва боки, і у європейців є свої "козирі в рукаві", зазначає оглядач The Times Едвард Лукас.

Різкі слова контрастують з реальністю

"Присутність США в Європі – це частина більш масштабної картини, що захищає Сполучені Штати від інших загроз: не тільки від російської ядерної зброї, від приходу Китаю в Арктику, яка швидко нагрівається, і від Північної Кореї з її зростаючим потенціалом балістичних ракет, але й у контртерористичних операціях на Близькому Сході та майже в будь-якій точці Африки (командування Африканського командування США знаходиться у Штутгарті)", – зазначає Лукас.

І хоча Європа надзвичайно сильно залежить від США – повна заміна американського внеску обійдеться в 1 трильйон доларів і займе десять років – ця залежність працює в обидва боки, зазначає аналітик:

"Якщо використати жорстку метафору Трампа, неправильно застосовану до України, у європейців теж є козирі".

США не можуть дозволити собі втратити бази в Європі

У США є понад 270 об'єктів у 15 європейських країнах. Вони варіюються від найбільшого американського військового госпіталю в Ландсхуті в Німеччині до надсекретних підводних систем, які виявляють російські (і, ймовірно, китайські) підводні човни, що наближаються до Північної Атлантики через протоки між Гренландією, Ісландією та Британськими островами.

При цьому відповідно до угод, укладених у минулі десятиліття, американські військові живуть там безкоштовно або навіть безпосередньо субсидуються європейськими урядами. Більше того, понад 80 000 військовослужбовців і цивільних, що базуються в Європі, у багатьох випадках звільнені від податків та інших зобов’язань.

Американські бази, як правило, трохи стимулюють місцеву економіку, хоча більша частина витрачених там грошей знову йде американським підрядникам. Але упущена вигода значна. Ці бази часто розташовані в престижних місцях з хорошою інфраструктурою, логістикою – і потенціалом. Так, Френсіс Туса, британський експерт з питань оборони, вважає, що, наприклад, Рамштайн, гігантська німецька авіабаза, принесе німецьким платникам податків понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів, якщо американці підуть.

"Ключовим моментом тут буде єдність. Трамп, як і Володимир Путін, грає в Європі за принципом "розділяй і володарюй". Але якщо всі авіабази об’єднаються, навіть Великому Брату доведеться підкоритися", – зазначає Лукас.

Трамп і НАТО

Раніше Трамп різко розкритикував європейців і фактично поставив під сумнів подальшу військову підтримку.

"Почніть вчитися воювати самостійно! США більше не допомагатимуть вам… Ми фактично знищили Іран. Видобувайте свою власну нафту!" – написав він.

Водночас Politico пише, що, незважаючи на погрози та гнів Трампа з приводу відмови союзників по НАТО допомогти у військовій кампанії проти Ірану, його риторика поки що не підкріплена жодними ознаками конкретних дій.

