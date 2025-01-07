Також обраний президент США вже веде переговори щодо Панамського каналу, який він збирається повернути під контроль США.

Обраний президент США Дональд Трамп хоче перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Про це він заявив під час пресконференції у Мар-а-Лаго.

"Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на Американську затоку. Вона має гарне "кільце". Це охоплює велику територію, "Американська затока" - яка гарна назва. І це доречно", - сказав Трамп.

Він також повторив свій заклик до Мексики допомогти зупинити нелегальну імміграцію через американсько-мексиканський кордон і пообіцяв ввести мита для Мексики.

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Претензії щодо Панамського каналу

Крім того, Трамп не виключив використання військових для встановлення контролю над Панамським каналом і Гренландією. Так, на пряме запитання, чи виключає він використання "військового чи економічного примусу" для реалізації своєї мети завоювання цих територій, новообраний президент відповів "ні":

"Ні, я не можу запевнити вас, але можу сказати, що вони нам потрібні для економічної безпеки".

"Придбання" Сполученими Штатами Канади

Пізніше на питання про те, чи буде він також використовувати військових проти Канади, про наміри придбання якої Сполученими Штатами він заявляв раніше, Трамп відповів: "Ні, (лише) економічна сила".

Інші заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може загостритися. Він також повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.

Раніше Трамп запропонував Канаді увійти до складу США після відставки прем'єр-міністра цієї країни Джастіна Трюдо. Як сказав політик, якби Канада об'єдналася зі США, то податки для країни значно скоротилися б.

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