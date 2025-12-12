Замість боротьби за глобальне домінування президент США пропонує виділити кожному свою пісочницю.

Дональд Трамп іде наперекір рокам політики США на стримування Китаю і замість стратегії протистояння обирає стратегію розподілу сфер впливу. Про це пише Axios.

Видання зазначає, що останнім часом Трамп "звучить як найбільший китайський голуб у Вашингтоні". У цьому контексті згадується його відмова запроваджувати санкції проти Китаю у відповідь на минулорічні масовані кібератаки, а також зняття заборони на експорт чіпів Nvidia H200 до Китаю.

"Це вражаючий поворот" у зовнішній політиці Трампа, який сам же під час своєї першої каденції намагався заблокувати поставки технологій в Китай, нагадує Axios.

Схоже відбувається і в стратегії Трампа щодо Росії: перехід від конфронтації до компромісів і готовність прийняти військові завоювання Росії в Україні. Команда Трампа штовхає Україну до передачі агресору усього Донбасу, щоб настала нова ера "стратегічної стабільності" у відносинах Вашингтона з Москвою.

При всьому цьому Трамп закликає повернути Росію до G7, звідки її вигнали якраз за вторгнення в Крим у 2014 році, а опублікована Білим домом нова Стратегія національної безпеки США стала більш дружньою до РФ, ніж до Європи.

"У моделі співіснування великих держав Трампа сфери впливу є ціною стабільності. Для США це означає посилення контролю над Західною півкулею, протистояння Венесуелі, яку підтримують Китай та Росія, та попередження обом державам триматися подалі від Америки", – пише Axios.

Як писав УНІАН, за даними інсайдерів, адміністрація Трампа розглядає ідею створення альтернативи G7, до якої замість провідних демократій увійшли б найбільші держави світу, зокрема Росія й Китай. В неопублікованій версії Стратегії національної безпеки США пропонується створити формат Core 5 (C5) — "велику п’ятірку" у складі США, Китаю, Росії, Індії та Японії.

Неопублікований документ також містить програму "Зробити Європу знову великою", яка передбачає фокус США на співпраці з європейськими урядами, близькими за ідеологією до Трампа, зокрема в Австрії, Угорщині, Італії та Польщі, а також підтримку сил, що виступають за "традиційний європейський спосіб життя". У тексті нібито прямо йдеться про заохочення виходу цих країн з ЄС.

