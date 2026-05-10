Трамп заявив, що війна з Іраном ще не закінчена

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про повне завершення бойових дій проти Ірану. Попри серйозні втрати противника, Пентагон ще має перелік об'єктів для ударів. Про це він розповів у інтерв’ю для YouTube-каналу Full Measure.
Як зазначив американський лідер у розмові з журналісткою, Тегеран уже зазнав нищівної поразки на полі бою. Проте, на його думку, це ще не означає фінальної крапки.
"В військовому плані вони розгромлені. У своїх власних уявленнях, можливо, вони цього не усвідомлюють. Але, думаю, усвідомлюють, бо я з ними маю справу", – заявив Трамп.
Президент США вчергове наголосив, що іранські збройні сили – від флоту та авіації до ППО й командної ланки – фактично знищені. Він висловив переконання, що навіть за умови негайного виведення американських військ, Тегерану знадобиться два десятиліття, щоб оговтатися від удару.
"Ні, цього не говорив. Я сказав, що вони розгромлені, але це не означає, що з ними покінчено. Ми могли б продовжувати ще два тижні й знищити кожну ціль. У нас були певні цілі, які ми хотіли уразити, і ми виконали, ймовірно, 70% з них. Але є й інші, по яких ми потенційно могли б завдати удару", – підкреслив президент.
Окрему увагу Трамп приділив ядерній програмі опонента. За його словами, Космічні сили США уважно стежать за відповідними об'єктами.
Також глава Білого дому додав, що Вашингтон має намір у майбутньому отримати контроль над іранським збагаченим ураном.
Трамп втрачає прихильність
Раніше УНІАН писав про нове глобальне опитування, яке показало різке погіршення ставлення до США після повернення Дональд Трамп у велику політику. За даними дослідження, Штати вперше отримали гірший показник сприйняття у світі, ніж Росія: рейтинг США становить -16%, тоді як у Росії - 11%.
Автори пов’язують це з зовнішньою політикою Вашингтона останніх місяців – торгівельними тарифами, напруженням із союзниками та жорсткою риторикою щодо партнерів по НАТО.