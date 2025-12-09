Європа не в змозі надавати Україні військову підтримку без США.

Європейські лідери не хочуть провокувати президента США Дональда Трампа через розбіжності в поглядах на те, як досягти миру. Про це пише BBC, на тлі зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами європейських країн у Лондоні.

Трамп кардинально змінив своє ставлення до України після повернення до Білого дому. Він має "бурхливі стосунки" з Володимиром Зеленським, тоді як Володимира Путіна він часто хвалить, пише видання. США перестали надавати Україні пряму допомогу. Але передають Києву вкрай необхідну розвідінформацію та дозволяють Європі купувати американську зброю для України.

"Європейські країни не в змозі надавати Україні військову підтримку без США. Після десятиліть недофінансування своїх збройних сил вони також не в змозі самостійно забезпечувати безпеку та оборону власного континенту", - зазначає видання.

США є найпотужнішим членом НАТО. І Європа покладається на Вашингтон у питаннях розвідки, командування та управління, можливостей військово-повітряних сил. І попри надану Трампу обіцянку значно збільшити видатки на оборону, Європа не може стати військово незалежною за одну ніч. Видання додає:

"Європейські уряди наразі стикаються зі значними бюджетними обмеженнями. Саме через ці обмеження європейські лідери так обережно висловлюють свої занепокоєння щодо Вашингтона та "мирного плану" для України. Вони не хочуть ризикувати залишитися повністю наодинці з державою, яку вони все ще називають своїм найбільшим союзником".

Втім, розбіжності в підходах Європи та США до Москви є очевидними. Європейські країни вважають Москву дестабілізуючою загрозою, тоді як адміністрація Трампа у своїй Стратегії національної безпеки наголошує на важливості побудови "стратегічної стабільності" з Росією і ставить під сумнів довгострокову надійність Європи як союзника.

"Європейські лідери намагаються уникнути подальшого відчуження президента США, водночас борючись за суверенітет України та майбутню стабільність на континенті. Це складний танець", - підсумовує видання.

Раніше Sky News відзначили, що Путіну довелося докласти великих зусиль, щоб перевести економіку РФ на військові рейки. І відсутність будь-яких приготувань Москви до сповільнення темпів своїх військових операцій в Україні свідчить про те, що Путін очікує на посилення, а не послаблення війни.

Тим часом The Washington Post відзначає одну з останніх заяв Зеленського про те, що Україна не буде віддавати свої території. Видання зазначає, що це може означати крах плану Трампа, який критики назвали виконанням бажань кремлівського диктатора Володимира Путіна.

