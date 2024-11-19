Кілька експертів поділилися своїми думками стосовно того, чи зміниться що-небудь після того, як Україна почне пускати ракети по території РФ.

Використання Україною далекобійних ракет ATACMS по цілях на території Росії навряд чи призведе до Третьої світової війни, але може вплинути на подальшу ескалацію під час повномасштабної війни, вважає професор міжнародних відносин Майкл К. Деш.

"Я вважаю, що рішення президента [США Джо] Байдена санкціонувати використання Україною американської зброї, здатної вражати цілі в глибині Росії, небезпечне і безглузде", - зазначив він виданню Newsweek.

За словами Деша, це рішення "небезпечне", оскільки для використання, зокрема, ATACMS може знадобитися пряма участь США або НАТО, насамперед у наведенні на ціль. При цьому він вважає, що є і "оптимізм" у цьому рішенні - принаймні в питанні пошуку "важелів тиску" на Росію.

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Науковий співробітник Фонду українських досліджень Роберт Романчук вважає, що Третя світова війна і зовсім уже почалася.

"На одному боці - Росія, Китай, Іран і Північна Корея. Війна Росії в Україні ведеться за підтримки китайської промисловості, іранських безпілотників, північнокорейських боєприпасів і ракет, які щоночі вбивають українських мирних жителів, а тепер і північнокорейські війська", - зазначає він.

З іншого боку знаходиться Україна, якій західні союзники надають мінімальну допомогу. Тому він вважає, якщо Росія переможе Україну, то далі перемістить акцент на країни Балтії або Польщу. Романчук також вважає, що Росія має безліч "червоних ліній", але щоразу їй доводилося відступати від власних загроз після того, як Захід надавав дедалі нові можливості для України.

Фахівець із зовнішньої політики США Річард К. Беттс зазначає, що ризик ескалації "невеликий", тому що кремлівський диктатор Володимир Путін просто може дочекатися вступу Дональда Трампа на посаду президента США і подальшої зміни політики США щодо України.

Інші новини про дозвіл бити далекобійними ракетами по РФ

Раніше УНІАН повідомляв, чи змінять удари ATACMS по військах КНДР позицію Кім Чен Ина.

Крім того, дозвіл США на удари ATACMS по РФ залишає три суттєвих питання.

"Це рішення не змінить долю України на передовій, яка кардинально слабшає, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами", - пише The Economist.

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