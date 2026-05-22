Трамп знищив американську дипломатію, через що постраждала і Україна, - Reuters

Замість стратегії зовнішньої політики у США тепер твіти Трампа, які часто суперечать один одному.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше руйнує традиційну американську дипломатію, змушуючи союзників Вашингтона шукати неформальні канали комунікації в умовах непередбачуваності рішень Білого дому. Про це йдеться у великому матеріалі Reuters.

Окрему увагу у публікації приділено Україні та роботі колишньої посолки США у Києві Бріджит Брінк. Вона розповіла, що після конфлікту між Трампом і президентом України Володимир Зеленський у Білому домі в лютому 2025 року США раптово припинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

За словами Брінк, це створило ризики не лише для українців, а й для американських дипломатів у Києві, яких захищали надані Пентагоном системи ППО та інше озброєння.

"У мене на місці було 1000 людей, усі цивільні. І нас захищали українці, використовуючи американське та інше обладнання", - заявила вона в коментарі журналістам.

Колишня дипломатка зауважила, що рішення про зупинку допомоги було ухвалене без пояснень. За її словами, співробітники посольства зверталися до Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому, однак відповіді не отримали.

Reuters зазначає, що за президентства Трампа традиційні механізми координації між Білим домом і дипломатичними місіями фактично ослабли. Брінк розповіла, що за адміністрації Джо Байдена вона регулярно брала участь у координаційних нарадах Ради нацбезпеки США щодо війни в Україні, однак після повернення Трампа такі зустрічі припинилися.

За інформацією агентства, частина американських чиновників почала орієнтуватися не на офіційні інструкції, а на дописи Трампа у соцмережах як на джерело сигналів щодо політики США стосовно України та НАТО.

Брінк зрештою подала у відставку у квітні 2025 року. Вона пояснила це незгодою з політикою "умиротворення" Росії, яку, на її думку, проводив Трамп, намагаючись зблизитися з російським лідером Володимиром Путіним та покладаючи провину за війну на Україну.

