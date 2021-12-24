Кількість загиблих може зрости - пів сотні людей в лікарнях.

Посеред ночі на 24 грудня у Бангладеш зайнявся пасажирський пором з кількома сотнями пасажирів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте також"Набридло працювати": росіянин влаштував масштабну пожежу в гіпермаркеті та пішов додому лежати на дивані (відео)Пожежа на пасажирському судні на річці Суганда в Бангладеш розпочалася в машинному відділені, потім зайнялася палуба.

Кілька сотень пасажирів прямували поромом до південного міста Баргуни з Дакки, столиці країни.

У спробах врятуватися люди були вимушені стрибати у воду. Щонайменше 38 пасажирів загинули.

Кількість загиблих може зрости - понад 50 осіб перебувають в лікарні, дехто - в критичному стані. Деякі особи вважають зниклими безвісти.

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