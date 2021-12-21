Чоловік стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері, вже багато років він чує голоси.

В Росії чоловік влаштував масштабну пожежу в гіпермаркеті, де він працював. 33-річний житель Томська був злий на менеджера, який вказував на його помилки. Працювати йому набридло настільки, що він облив піротехнічні товари супермаркету розчинником і пішов додому лежати на дивані.

Чоловіка вже затримали, ідею спалити гіпермаркет йому нібито "нашептали голоси", повідомляє Telegram-канал SHOT.

Інцидент трапився 21 грудня. У супермаркеті" стрічка", розташованому в Томську, почалася серйозна пожежа. Вогонь охопив майже всю площу гіпермаркету, в будівлі впав дах. Незабаром поліція знайшла палія, ним виявився 33-річний росіянин, який влаштувався в супермаркет на роботу всього два тижні тому.

"Мені набридло там працювати! Я взяв на полиці "Уайт-спірит", облив піротехніку і підпалив", - розповів палій.

Чоловік влаштував пожежу і спокійно пішов додому. Коли його прийшли затримувати, палій лежав на дивані й "відпочивав". Виявилося, він перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Росіянин багато років чув голоси. Він вже має судимості за крадіжки та викрадення.

Читайте такожУ Росії жінка ледь не померла після пластичної операціїПід час допиту чоловік розповів, що підштовхнуло його до рішення влаштувати пожежу. Робота росіянина полягала в тому, що йому потрібно було міняти цінники. Однак у нього не виходило, чоловік постійно плутався. Його лаяли, менеджер постійно робила зауваження і змушувала переважувати цінники. А останній "наганяй" чоловік стерпіти не зміг.

Голоси "нашептали" росіянину ідею про підпал. Ну а він вирішив з ними не сперечатися. Збиток від пожежі в гіпермаркеті вже оцінили у 2 мільярди рублів (близько 740 мільйонів гривень). Однак в цю суму не входять втрати товару. Розмір збитку куди більше, зараз його оцінюють експерти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ 12-річний хлопчик напав на лікаря на прохання свого батька.

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