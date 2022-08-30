Плем'я належало до "неконтактних" - влада і вчені ніколи не намагалися спілкуватися з його членами.

У джунглях Бразилії помер останній представник одного з місцевих корінних племен, який 26 років прожив у повній ізоляції.

Про це повідомляє "Бі-бі-сі".

Тіло чоловіка виявили співробітники урядового Національного фонду індіанців (FUNAI), які протягом багатьох років спостерігали за чоловіком на відстані.

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За попередніми даними, чоловік, якому було близько 60 років, помер від природних причин, проте його тіло все одно буде направлено на розтин, щоб встановити точну причину смерті.

Плем'я, до якого належав чоловік, знищували плантатори з 1970-х років. За бразильськими законами, землі, на яких живуть місцеві племена, є недоторканними. Землевласники і нелегальні золотошукачі прямо зацікавлені у вимиранні корінних жителів - так як в такому випадку отримують можливість вести діяльність на їх традиційних територіях.

Традиційна територія племені, до якого належав чоловік, налічувала близько чотирьох тисяч гектарів і була оточена приватними фермами. У 1996 році в результаті нападу були вбиті останні шість одноплемінників чоловіка, які залишалися в живих, після чого він залишився в повній самоті. З тих пір агенти FUNAI стали вести за ним приховане спостереження для забезпечення його безпеки.

Назва племені чоловіка, а також мова, якою його члени спілкувалися, залишилися невідомими. Плем'я відносилося до "неконтактних" - влада і вчені ніколи не намагалися спілкуватися з його членами.

Як повідомляв УНІАН, 72-річний британський турист Баррі Веллер загубився в джунглях Таїланду і був змушений провести там три доби.