У Чехії українець підірвав петарду в піхві екс-дружини

Йому загрожує до 20 років ув'язнення за замах на вбивство.

У Чехії українець підірвав петарду у піхві своєї колишньої дружини. Його звинувачують у замаху на вбивство.

Як пише Bild, інцидент стався у місті Пльзень. За даними слідства, 36-річний громадянин України Олександр С. скоїв замах на вбивство екс-коханої. Завдяки швидкому втручанню медиків та проведеної операції жінка вижила, проте отримала тяжкі травми.

На першому засіданні стали відомі жахливі подробиці злочину. Все почалося з того, що дружина українця, громадянка Молдови, вирішила розлучитися з ним і жити окремо. Після цього жінка зустрілася з Олександром, щоби забрати важливі документи.

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Очевидно, чоловік умовив її зайнятися сексом. У процесі він попросив дружину відмовитися від розлучення та повернутися до нього, проте жінка відповіла відмовою. Після цього Олександр застосував до неї силу.

"Він закрив рот своєї дружини тканиною та заклеїв його скотчем. Потім він зв'язав їй руки за спиною, вставив петарду в її геніталії і запалив її", - розповів прокурор Мартін Рикл.

За словами постраждалої, чоловік лякав її петардою і раніше, проте ніколи справа не доходила до вибуху.

"Я думала, що зараз буде те саме. Але він дістав запальничку, підпалив петарду та підірвав її", - розповіла постраждала.

Після вибуху замість того, щоб негайно звернутися за допомогою, Олександр відвіз дружину до лікарні в Пльзень, розташовану майже за 40 кілометрів, і збрехав лікарям, що вона отримала травми, вдарившись животом. Втім, медики не повірили йому і одразу викликали поліцію.

Судовий процес зараз триває. Прокуратура Чехії вимагає засудити Олександра С. на 20 років позбавлення волі.

Інші інциденти з українцями

Як повідомляв УНІАН, у Польщі чоловік напав з ножем на своїх дружину і сина. Жінка розповіла, що він "обійняв її та дитину, потім дістав ніж і напав".

Після цього він спробував втекти, вистрибнувши з вікна другого поверху. Його дружина каже, що раніше він проходив психіатричне лікування. Прибулі медики не зуміли допомогти пораненій дитині - хлопчик помер на місці.

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