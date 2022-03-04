Спеціальний режим починає діяти вже з сьогоднішнього дня.

З п'ятниці, 4 березня, в Чехії вводиться режим НС. Місцева влада прийняла рішення ввести його на місяць, однак якщо буде така необхідність, терміни можуть продовжити.

Про це розповів прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала в ході брифінгу з журналістами.

"До Чехії прибуло вже близько 30 тисяч біженців з України. Для більш ефективної організації їх розміщення в нашій країні уряд оголошує з п'ятниці, 4 березня, режим НС", - сказав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Повідомляється, що у зв'язку з рекордним потоком біженців з України, у всіх регіонах країни розгорнули центри прийому та реєстрації прибулих громадян. На цей час влада розробляє ряд законопроектів, які надали б біженцям доступ до ринку праці.

Нагадавши, прем'єр Чехії підтримав прискорення вступу України до ЄС. За словами політика, зараз склалася нестандартна ситуація, і Росії необхідно чітко пояснити, що Україну вітають в Європейському співтоваристві демократичних країн.

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