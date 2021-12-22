У країні готуються до старту п'ятої хвилі коронавірусу.

Німеччина оголосила про низку нових заходів, які повинні вступити в силу після різдвяних свят, щоб стримати різке зростання кількості хворих коронавірусом в країні.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Так, Шольц сказав, що варіант Omicron скоро викличе різке зростання інфекцій. "Covid - 19 не матиме різдвяних канікул", - сказав він.

Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19Канцлер сказав, що четверта хвиля інфекцій перебуває під контролем, але попередив, що п'ята хвиля не за горами.

Так, приватні збори будуть обмежені 10 людьми. Це стосується і перехворілих, і вакцинованих громадян, діти до 14 років в це число не входять. Клуби та дискотеки залишаться закритими. У кінотеатрах і театрах також будуть запитувати сертифікат про вакцинацію або одужання.

Крім того, напередодні Нового року буде заборонено продаж феєрверків, а 31 грудня - запрацює заборона на збори.

Жорсткі обмеження для невакцинованих людей залишаться в силі - їх будуть застосовувати на роботі й в громадському транспорті. Залишать також жорсткі обмеження на контакти, що застосовуються також в період Різдва.

За словами Шольца, до кінця січня Уряд Німеччини планує провести ще 30 мільйонів повторних вакцинацій. Очікується, що в якості проміжної мети загальний рівень вакцинації населення зросте як мінімум до 80%.

Нагадаємо, Ізраїль увійшов у п'яту хвилю коронавірусу, попри суворі обмеження, які уряд ввів для стримування штаму "Омікрон". Протягом наступних кількох тижнів в країні очікують новий сплеск захворюваності.

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