У Брюсселі противники локдауну влаштували в парку вечірку, щоб показово порушити карантинні обмеження. Силовики розігнали учасників водометами та сльозогінним газом.
Читайте такожУ Брюсселі людей зібрали на фейковий концерт, ті поплатилися (фото, відео)Як повідомляє Reuters, люди відгукнулися на пост у Facebook, який закликав зібратися на несанкціоновану вечірку-протест проти карантину. У четвер соцмережа зрештою видалила допис на прохання бельгійської прокуратури, а потенційних учасників вечірки правоохоронці попереджали про можливі затримання та штрафи.
Однак натовп переважно молодих людей все ж зібрався у парку в суботу, 1 травня. Акція розпочалася мирно, присутні скандували "Свободу!", чимало з них були без масок, які у Брюсселі зараз вимагається носити обов'язково в публічних місцях. Поліція заявила, що учасники порушують обмеження, тому правоохоронці мають втрутитися.
Для розгону порушників силовики використали водомети та сльозогінний газ.
Люди також пройшли маршем центральною частиною міста, вимагаючи пом'якшення карантинних обмежень.
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