Буде проведено судово-медичну експертизу.

Операцію з вилучення 8 тіл членів екіпажу Ан-12, який зазнав аварії біля міста Кавала в Греції, завершено.

Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення (ERT).

Пожежники у першій половині дня розпочали операцію з вивезення тіл 8 членів екіпажу літака Ан-12 з місця аварії.

"Тіла будуть забрані, щоб їх можна було перевезти для судово-медичної експертизи, яка буде негайно проведена похоронним бюро, яке має контракт з урядом України", - сказав мер муниципалитета Пангайо Філіппос Анастасіадіс.

Після падіння літака близько 23:00 в суботу, 16 липня, поліція встановила оточення навколо місця аварії, обмеживши наближення до нього.

Внаслідок пожежі, що спалахнула через падіння літака, район довкола вкрив задушливий дим. Зразки ґрунту, флори та води, взяті на місці аварії, були відправлені на вивчення. Спеціальна команда армії встановила, що на місці аварії немає жодних небезпечних чи отруйних речовин.

"Згідно з вимірами на місці події, небезпечних речовин виявлено не було. Наразі у створенні безпечних проходів беруть участь кваліфіковані кадри грецької армії та 30 пожежників", - заявив прес-секретар пожежної охорони Янніс Артофіос.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

На борту транспортного українського Ан-12, який розбився у Греції під час виконання комерційного рейсу Сербія-Йорданія-Бангладеш, був "небезпечний вантаж", повідомили в МЗС України.

Вас також можуть зацікавити новини: