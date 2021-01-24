Розслідуванням вибуху займається ФБР.

У передмісті Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, прогримів вибух у церкві, яка виступала проти ЛГБТ.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте такожУ Польщі хочуть заборонити марші ЛГБТЗа попередньою інформацією, в будівлі церкви спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Відзначається, що після вибуху в баптистській церкві почалася пожежа. Перед цим на будівлі з'явилися "образливі написи".

"ФБР спільно з департаментом поліції Ель-Монте і департаментом шерифа округу Лос-Анджелес відреагувало на вибух СВП в баптистській церкві First Works в Ель-Монте, штат Каліфорнія", — повідомили у ФБР.

Інформації про постраждалих на цей час немає.

Вибух у Мадриді

20 січня 2021 року в одній з будівель, розташованих в центрі столиці Іспанії, прогримів потужний вибух, кілька поверхів були зруйновані. Загинули три особи.

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Автор: УНІАН