У передмісті Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, прогримів вибух у церкві, яка виступала проти ЛГБТ.
Про це повідомляє NBC News.
Читайте такожУ Польщі хочуть заборонити марші ЛГБТЗа попередньою інформацією, в будівлі церкви спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Відзначається, що після вибуху в баптистській церкві почалася пожежа. Перед цим на будівлі з'явилися "образливі написи".
"ФБР спільно з департаментом поліції Ель-Монте і департаментом шерифа округу Лос-Анджелес відреагувало на вибух СВП в баптистській церкві First Works в Ель-Монте, штат Каліфорнія", — повідомили у ФБР.
Інформації про постраждалих на цей час немає.
Вибух у Мадриді
20 січня 2021 року в одній з будівель, розташованих в центрі столиці Іспанії, прогримів потужний вибух, кілька поверхів були зруйновані. Загинули три особи.
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