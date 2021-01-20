За попередніми даними слідства, причиною вибуху став витік газу.

У Мадриді загинули щонайменше три людини в результаті вибуху у будинку, розташованому у центрі міста на вулиці Толедо.

Як повідомляє Reuters, ще шестеро осіб отримали травми.

Внаслідок вибуху будинок, який належить католицькій церкві, було зруйновано. За попередніми даними слідства, причиною вибуху став витік газу. Раніше представники церкви повідомили, що один волонтер зник безвісти. За даними влади, однією з жертв була 85-річна жінка. Двох травмованих госпіталізовано, один перебуває у важкому стані із травмою голови.

Останні п'ять поверхів будинку повністю знищено. Два перші поверхи місцями обгоріли.

Вибух у центрі Мадрида: що відомо

У будівлі в центрі столиці Іспанії прогримів потужний вибух, кілька поверхів зруйновано. Інцидент стався близько третьої години дня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко