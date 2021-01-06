За інформацією ЗМІ, постраждалу госпіталізували в критичному стані.

В ході заворушень у будівлі Конгресу США застосували вогнепальну зброю.

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Як повідомляє CNN, під час стрілянини була поранена одна людина. Дівчина була поранена в груди і госпіталізована в критичному стані.

На місце стягується поліцейський спецназ.

В мережі з'явилось декілька відео з місця подій.

Відео не рекомендується до перегляду людям з вразливою психікою

Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо

3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.

4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Сьогодні Конгрес мав затвердити результати виборів президента США. До будівлі Конгресу (Капітолію) стягнулися прихильники Трампа і штурмом прорвалися всередину. Засідання було зірвано, заворушення тривають.

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Автор: Дмитро Захаров