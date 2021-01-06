В ході заворушень в Капітолії було поранено дівчину / скріншот
В ході заворушень у будівлі Конгресу США застосували вогнепальну зброю.
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Як повідомляє CNN, під час стрілянини була поранена одна людина. Дівчина була поранена в груди і госпіталізована в критичному стані.
На місце стягується поліцейський спецназ.
В мережі з'явилось декілька відео з місця подій.
Відео не рекомендується до перегляду людям з вразливою психікою
Перемога Джо Байдена на виборах у США: що відомо
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, церемонія інавгурації Байдена через пандемію відбудеться за скороченим сценарієм.
- 4 січня з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якому Трамп вимагав від секретаря штату Джорджія республіканця Бреда Раффенспергера знайти достатньо голосів, щоб скасувати результати виборів у штаті, де переміг Джо Байден.
- Сьогодні Конгрес мав затвердити результати виборів президента США. До будівлі Конгресу (Капітолію) стягнулися прихильники Трампа і штурмом прорвалися всередину. Засідання було зірвано, заворушення тривають.
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