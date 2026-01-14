У Каспійському морі зазнав аварії суховантаж, що перевозив зброю з Ірану до РФ

Раніше Україна вже атакувала російські об'єкти в Каспійському морі.

У Каспійському морі зазнав аварії суховантаж RONA, який, ймовірно, перевозив зброю між Іраном і Росією.

Про факт аварії повідомило Міністерство закордонних справ Туркменістану, біля берегів якого судно перебувало в момент інциденту.

"14 січня 2026 року береговими службами Туркменістану на Каспійському морі було отримано сигнал SOS від іранського суховантажу Rona, що зазнав лиха. В результаті своєчасно проведених заходів було врятовано всіх 14 осіб, що перебували на судні. За попередньою інформацією, це громадяни Ірану та Індії", – йдеться в повідомленні.

Туркменські офіційні органи не уточнюють ні характер "лиха", ні його причини. Низка ЗМІ трактували заяву МЗС Туркменістану, як те, що судно потонуло. Однак офіційно це ніким не заявлялося.

Як пише ASTRA, даний суховантаж часто ходив по "збройовому" маршруту між іранськими і російськими портами. Про цей маршрут поставок зброї, зокрема, раніше писали в своїх журналістських розслідуваннях CNN і The Wall Street Journal.

Удари по російських суднах

Як писав УНІАН, з кінця листопада ЗСУ атакували кілька російських танкерів у Чорному та Азовському морях. Останній такий інцидент стався напередодні.

У грудні в порту Ростова частково затонув танкер, атакований українськими дронами.

Крім того, віднедавна ЗСУ почали завдавати ударів по російських нафтових платформах і кораблях в Каспійському морі.

