Російські війська в Казахстан попросив ввести президент країни Касим-Жомарт Токаєв у зв’язку з акціями протесту.

Білий дім не знає, чи був законним запит президента Казахстана Касима-Жомарта Токаєва щодо введення військ ОДКБ в країну в рамках миротворчої місії.

Про це на брифінгу повідомила речниця Адміністрації Джен Псакі.

У Псакі поцікавилися, чи вплине ситуація в Казахстані та роль Росії у ній на майбутні перемовини "НАТО-Росія" та чи є якісь думки щодо того, чи зменшуються ризики вторгнення РФ в Україну в такому разі.

На що вона зауважила, що Держдеп США вже зв’язався з МЗС Казахстану з приводу політичної кризи в країні. У відомстві підтвердили США, що дотримуватимуться прав людини і діятимуть в рамках Конституції.

Читайте такожРосія перекидає війська в Казахстан з трьох аеродромів"Ми уважно стежимо за повідомленнями про те, що Організація Договору про колективну безпеку направила у Казахстан свої колективні миротворчі місії. У нас є питання про характер цього запиту і про те, чи було таке запрошення законним", - відповіла Псакі.

Білий дім закликав ОДКБ дотримуватися міжнародних зобов’язань з прав людини, щоби підтримувати мирне врегулювання ситуації.

Ніяких змін у запланованих трьох раундах перемовин щодо загрози вторгнення РФ в Україну не відбулося.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.

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