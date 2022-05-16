Палата представників США збільшила суму допомоги Україні до приблизно 40 мільярдів доларів.

Американський республіканець Мітч Макконнелл очікує, що Сенат Конгресу США проголосує у середу за схвалення пропонованої Україні допомоги у 40 мільярдів доларів після відповідного процедурного голосування у понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми розраховуємо застосувати cloture (обмеження дебатів до 30 годин). Сподіваюся, відчутна перевага допоможе нам затвердити допомогу у середу", - сказав він.

28 квітня президент США Джо Байден запросив допомогу Україні у розмірі 33 мільярдів доларів, в тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Палата представників США збільшила цю суму до приблизно 40 мільярдів доларів.

Водночас у Сенаті уповільнили розгляд законопроекту. Протрампівський парламентар Ренд Пол одноосібно заблокував законопроект про виділення Україні допомоги майже на 40 мільярдів доларів. Він заявив, що за грошима необхідний нагляд.

При цьому наголошувалося, що законопроект не буде заблокований або переглянутий, але сенатори наполягають на прийнятті поправки, яка забезпечить призначення спеціального генерального інспектора для контролю за витратами, щоб уникнути шахрайства.

Вас також можуть зацікавити новини: