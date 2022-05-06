За словами Пєскова, в останні місяці з Польщі надходить "відверто ворожа риторика".

В той час як російські загарбники продовжують підступно вбивати наших громадян, знищувати будинки та виробничі потужності, у Кремлі заявляють, що саме Польща загрожує територіальній цілісності України.

З такою заявою виступив спікер Кремля і Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За його словами, риторика Польщі традиційно ніколи не була дружньою, проте в останні місяці вона стала відверто ворожою.

"Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці – вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності України з Польщі може надходити загроза, – це очевидні факти", – заявив він журналістам у п'ятницю.

Варто зауважити, що раніше прес-служба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опублікувала витримку з його інтерв'ю для Associated Press, в якому він не виключає, що за певних обставин Росія, Білорусь і Україна можуть воювати проти Польщі заради збереження територіальної цілісності Української держави.

"Я б не став коментувати заяву президента Білорусії", – сказав Пєсков.

Напередодні польський президент Анджей Дуда заявив, що в майбутньому кордонів між Україною та Польщею фактично не буде.

"Між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи і відбудовуючи спільно своє спільне щастя і загальну силу, яка дозволить відображати будь-яку небезпеку або будь-яку можливу загрозу"

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