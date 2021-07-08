Влада Мексики має намір організувати лотерею, на якій буде розіграна елітарна нерухомість найбільших наркобаронів.
Як повідомляє BBC, розіграно буде, зокрема, будинок у місті Кульякан, де в 2014 році Мексиканські силовики намагалися затримати сумнозвісного наркоторговця Хоакіна "Ель Чапо" Гузмана. Тоді він втік від правоохоронців через зливовий стік.
Проте злочинець був пізніше спійманий і зараз відбуває довічний термін в американській в'язниці. На суді свідки розповідали, що він поховав людину живцем, а також накачував наркотиками і ґвалтував неповнолітніх дівчат.
Будинок Гузмана з двома спальнями оцінюють в 184 тисячі доларів. Він буде розіграний на урядовій лотереї 15 вересня, перед Днем незалежності Мексики.
У лотереї також буде розігруватися особняк одного із засновників наркокартеля Хуареса Амажо Каррільо. Нерухомість оцінюють приблизно в 3,8 мільйона доларів.
Всього буде розіграно 22 об'єкти нерухомості загальною вартістю в 12,5 мільйонів доларів.
📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo— EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021
El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo
🖋️@ellenreina
🔗 https://t.co/swW6obYVAJ
HILO [1/7] pic.twitter.com/DGTUwU48Ue
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розраховує, що так можна буде повернути награбоване мексиканському народу. Виручені на лотереї кошти планується направити на закупівлю вакцин від коронавірусу.
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За інформацією marketresearchtelecast.com, вартість квитка для участі в лотереї складе 250 песо (близько 12 доларів).
У 2020 році уряд Мексики вже влаштовував подібну лотерею. На ній можна було виграти навіть президентський літак Boeing 787 Dreamliner.
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