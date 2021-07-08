Всього буде розіграно 22 об'єкти нерухомості загальною вартістю в 12,5 мільйонів доларів.

Влада Мексики має намір організувати лотерею, на якій буде розіграна елітарна нерухомість найбільших наркобаронів.

Як повідомляє BBC, розіграно буде, зокрема, будинок у місті Кульякан, де в 2014 році Мексиканські силовики намагалися затримати сумнозвісного наркоторговця Хоакіна "Ель Чапо" Гузмана. Тоді він втік від правоохоронців через зливовий стік.

Проте злочинець був пізніше спійманий і зараз відбуває довічний термін в американській в'язниці. На суді свідки розповідали, що він поховав людину живцем, а також накачував наркотиками і ґвалтував неповнолітніх дівчат.

Будинок Гузмана з двома спальнями оцінюють в 184 тисячі доларів. Він буде розіграний на урядовій лотереї 15 вересня, перед Днем незалежності Мексики.

У лотереї також буде розігруватися особняк одного із засновників наркокартеля Хуареса Амажо Каррільо. Нерухомість оцінюють приблизно в 3,8 мільйона доларів.

Всього буде розіграно 22 об'єкти нерухомості загальною вартістю в 12,5 мільйонів доларів.

📌La lotería de la casa de la que se fugó El Chapo



El 15 de septiembre el Gobierno mexicano rifa la casa de la que se fugó El Chapo, un palco en el Estadio Azteca y la mansión de Amado Carillo



🖋️@ellenreina

🔗 https://t.co/swW6obYVAJ

HILO [1/7] pic.twitter.com/DGTUwU48Ue — EL PAÍS México (@elpaismexico) July 5, 2021

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розраховує, що так можна буде повернути награбоване мексиканському народу. Виручені на лотереї кошти планується направити на закупівлю вакцин від коронавірусу.

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За інформацією marketresearchtelecast.com, вартість квитка для участі в лотереї складе 250 песо (близько 12 доларів).

У 2020 році уряд Мексики вже влаштовував подібну лотерею. На ній можна було виграти навіть президентський літак Boeing 787 Dreamliner.

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Автор: Дмитро Захаров