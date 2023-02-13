Будь-яка транзакція з російським фінансовим сектором буде переглядатися і ретельно перевірятися.

У Міністерстві фінансів України вважають, що внесення Росії до чорного списку міжнародної організації FATF (Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей - УНІАН) значно підвищить вартість ведення бізнесу з РФ і фактично позбавить президента Росії Володимира Путіна можливості фінансувати війну.

Як повідомила прес-служба Мінфіну, про це в колонці для Financial Times розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Він наголосив, що "це, мабуть, найефективніший інструмент для обмеження доступу терористів до світової економіки".

"Ми закликаємо FATF виключити Росію з організації та внести її до чорного списку. Це, мабуть, найефективніший інструмент для обмеження доступу терористів до світової економіки, оскільки він змушує всі держави застосовувати посилену належну перевірку до будь-яких транзакцій, пов'язаних з фінансовою системою юрисдикції, внесеної до чорного списку. Санкції запроваджуються окремими юрисдикціями і виконуються їхніми суб'єктами", - йдеться в повідомленні.

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За словами міністра фінансів, внесення Росії до чорного списку FATF створить універсальний контроль і умови до посилення належної обачності. Будь-яка транзакція з російським фінансовим сектором буде переглянута і ретельно перевірена. Це значно підвищить вартість ведення бізнесу з Росією і фактично позбавить Путіна можливості фінансувати незаконну агресивну війну.

Зазначається, що цього місяця члени FATF зберуться в Парижі, щоб розглянути подальші заходи проти РФ у символічну дату - рівно через рік після російського вторгнення в Україну. Безліч розслідувань довели причетність Росії до відмивання грошей, ситуація з цим лише погіршилась із запровадженням широкомасштабних санкцій після повномасштабного вторгнення.

"Росія несе відповідальність за злочинні кіберзагрози критичній інфраструктурі. Її війна проти України поглиблює глобальну енергетичну кризу і значно збільшує ціни на продукти харчування, завдаючи величезної шкоди всьому світу, а особливо країнам, що розвиваються. Росія не просто підриває глобальну економічну систему. Вона тримає нас усіх в заручниках. Нам потрібно протидіяти", - йдеться в повідомленні.

За словами Марченка, Європейський Союз, G7 та всі інші країни, віддані міжнародному порядку, заснованому на правилах, повинні вже зараз визнати ризики, які Росія створює для стійкості світової фінансової системи. Також необхідно вжити заходів, щоб внести РФ до списків "юрисдикцій з високим рівнем ризику" і створити відповідні ринкові рекомендації.

Довідка УНІАН. Група з розробки фінансових заходів з відмивання грошей (FATF) - це міжурядовий орган, завданням якого є розробка і сприяння стратегії боротьби з відмиванням грошей як на національному, так і на міжнародному рівні. Таким чином, група є "органом формування стратегії", діяльність якого спрямована на формування необхідної політичної волі для здійснення реформування національного законодавства та регуляторної системи з метою боротьби з відмиванням грошей.

Санкції проти Росії: останні новини

ЄС продовжує підготовку до прийняття 10-го пакету антиросійських санкцій, спрямованих на те, щоб обмежити здатність Москви підтримувати свою військову машину. ЗМІ повідомляють, що офіційно новий пакет санкцій ще не був запропонований, але ключові пункти вже були обговорені на високому рівні.

Прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує в ЄС, Ульф Крістерссон заявив, що 10-й пакет буде "збалансованим".

Bloomberg зазначає, що ЄС збирається запропонувати нові санкції проти банківської системи агресора. Обмеження можуть зачепити чотири банки.

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