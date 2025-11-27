Міністр закордонних справ країни зауважила, що російська загроза не зникне, навіть якщо війна завершиться завтра.

Якщо в рамках потенційної мирної угоди на чисельність Збройних сил України будуть накладені обмеження, ліміт потрібно встановлювати і на обсяги російської армії.

Таку заяву зробила очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен під час віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє Yle. За її словами, хоча в Кремлі навряд чи схвалять таку ідею, але цей крок отримав би широку підтримку міжнародної спільноти.

"Розумно, що якщо, наприклад, вимоги чи обмеження накладаються на жертву щодо чисельності сил оборони, то принаймні такі ж вимоги повинні бути накладені і на агресора... Це можна пов'язати в більш широкому сенсі з системою контролю над озброєннями для Росії", – пояснила міністр.

Відео дня

Валтонен акцентувала, що історично саме Росія була загрозою для сусідніх країн, а не навпаки.

Очільниця фінського МЗС також додала, що цю вимогу – як і інші – Росія прийме лише в тому випадку, якщо інших варіантів в країни-агресорки не буде. Водночас вона зауважила, що російська загроза нікуди не зникне, навіть якщо війна в Україні завершиться вже завтра. Валтонен каже, що Європа повинна підготуватися всіма способами.

РФ вимагає скорочення чисельності ЗСУ

Від початку повномасштабної війни РФ проти України скорочення чисельності українських Збройних сил було однією з ключових вимог агресорки. Цей пункт був і в 28-пунктному "мирному плані", про який писали західні ЗМІ.

Відомо, що після переговорів між Україною та США у Женеві "план" скоротили до 19 пунктів, але їхній зміст не розкривався.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив, що питання скорочення української армії на зустрічі в Женеві не обговорювалося. За його словами, йшлося про погляди щодо чисельності Збройних сил мирного часу.

Вас також можуть зацікавити новини: