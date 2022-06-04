Стверджується, що він помер від ускладнень після коронавірусу.

У Москві помер підприємець Дмитро Ковтун, якого британська влада підозрювала в причетності до отруєння в Лондоні в 2006 році колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який раніше втік з РФ і отримав притулок у Великобританії.

Смерть 57-річного Ковтуна підтвердив його друг і головний підозрюваний у справі про отруєння радіоактивним полонієм - Андрій Луговий, також у минулому співробітник ФСБ, а нині депутат Державної думи від ЛДПР, передає Бі-бі-сі.

За даними Лугового, Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією.

За даними росЗМІ, Ковтун помер в одній з московських лікарень.

Отруєння Литвиненка в Лондоні

Колишній співробітник КДБ і ФСБ Литвиненко загинув у Лондоні в 2006 році, через шість років після втечі з Росії до Великобританії через конфлікт з російськими спецслужбами.

Литвиненко стверджував, що співробітники ФСБ були причетні до серії вибухів житлових будинків у Москві і Волгодонську у вересні 1999 року (в результаті трьох вибухів загинуло понад 300 осіб, ще понад 1700 отримали поранення), про що він і написав книгу "ФСБ підриває Росію" (внесена в РФ у федеральний список екстремістських матеріалів).

Розслідування британської влади показало, що Литвиненко був отруєний рідкісною радіоактивною речовиною, полонієм-210. Незадовго до цього він зустрічався зі своїми колишніми колегами по роботі в спецслужбах Луговим і Ковтуном, які відразу стали головними підозрюваними.

Пошуки отруйників призвели до того, що радіоактивні сліди були виявлені в готелі "Міленіум", де зупинялися підозрювані, а також в чоловічому клубі "Абракадабра", на футбольному стадіоні "Емірейтс", де Луговий дивився матч між лондонським "Арсеналом" і ЦСКА, і в інших місцях.

Лондон вимагав від російської влади екстрадиції Лугового, щоб той постав перед судом за звинуваченням у вбивстві, але Москва відмовилася видавати своїх громадян. Пізніше Луговий був обраний до Держдуми, де зараз обіймає посаду першого заступника голови Комітету з безпеки та протидії корупції.

У 2016 році були оприлюднені фінальні результати громадського дізнання у справі про отруєння полонієм. Суддя Роберт Оуен дійшов висновку, що Луговий і Ковтун могли діяти за наказом керівництва ФСБ - за згодою директора служби Миколи Патрушева і, швидше за все, особисто президента Володимира Путіна.

Кремль назвав розслідування поверхневим і непрофесійним.

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