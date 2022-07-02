Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгар Рінкевічс відповів на невдоволення представниці російського МЗС Марії Захарової визнанням українського борщу спадщиною ЮНЕСКО.
Про це він написав у Twitter.
Раніше Захарова розкритикувала новину про "дерусифікацію" борщу, назвавши це "сучасним київським націоналізмом".
Рінкевичс у відповідь процитував слова Путіна під час підсумкової прес-конференції з Макроном у Москві.
"Подобається - не подобається, терпи, моя красуня", - написав глава латвійського Міністерства закордонних справ.
Нагадаємо, що в лютому Путін, коментуючи виконання "Мінських угод", процитував рядок "Подобається - не подобається, терпи, моя красуня" з пісні групи "Червона цвіль".
"У Києві то кажуть, що будуть виконувати, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці слова, сказавши, що така заява Путіна - це "вже перебір".
А в Білому домі заявили, що будь-який жарт про зґвалтування, незалежно від того, хто його сказав, "викличе обурення".
Пізніше російський президент говорив, що ці слова "не мали ніякого особистого виміру".
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