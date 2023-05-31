Там зазначили, що НАТО не дозволить Кремлю вирішувати подібні питання.

НАТО не дозволить російській владі вирішувати питання про те, коли Україна зможе стати членом Альянсу.

Про це сказала норвезька міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, передає Reuters. На цій зустрічі сторони мають намір вирішити розбіжності з приводу заявки України на членство в НАТО до початку липневого саміту.

"Коли Україна стане членом Альянсу, має вирішувати ця країна і союзники по НАТО, а не Москва", – заявила Хюітфельдт.

Також глава норвезького МЗС прокоментувала вступ до Альянсу Швеції. Хюітфельдт підкреслила, що Швеція повинна стати членом НАТО до липневого саміту. "Немає причин для гальмування Швеції, - сказала вона. - Країна відповідає всім критеріям".

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою у вересні 2022 року. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що в НАТО дійшли згоди в питанні про приєднання України. Але сказав, що якщо Україна не переможе РФ, то говорити про членство не буде сенсу.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ розуміє, що до закінчення війни вступити в НАТО Україна не зможе. Водночас він зазначив, що на липневому саміті НАТО хоче отримати гарантії безпеки від країн-партнерів на період до приєднання країни до Альянсу.

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