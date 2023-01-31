У відомстві вважають неприйнятними висловлювання Зорана Мілановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

У Міністерстві закордонних справ України вважають неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим більше ніколи не буде українською територією, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. Цікаво, чи зміг би Міланович стати президентом своєї країни з такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся. Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави. Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - зазначив він.

Натомість, як наголосив Ніколенко, Україна високо цінує та вдячна уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії.

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Що сказав Міланович

Напередодні президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим ніколи не повернеться під контроль України, оскільки Росія застосує ядерну зброю, якщо почне програвати війну.

За словами хорватського президента, міжнародне співтовариство "анексувало Косово", буцімто відібравши його у Сербії. "Те ж саме стосується Криму. Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що говорять провідні німецькі генерали", – заявив Міланович.

Окупація Криму - як Україна повертатиме півострів

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворог.

Після захоплення Мелітополя і Маріуполя противнику вдалося прокласти так званий "сухопутний" коридор на півострів, ставши менш залежним від потужностей Керченського мосту, який вже піддавався невідомим атакам.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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