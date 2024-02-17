Тіло політика не прибуло до єдиного моргу в місті неподалік від тюремної колонії, де він помер.

Тіло російського опозиційного політика Олексія Навального немає у морзі російського міста Салехард. Про це повідомляє Reuters із посиланням на співробітника закладу.

Зазначається, що тіло Навального не прибуло до єдиного моргу в Салехарді, місті неподалік від тюремної колонії, де помер політик.

При цьому його прес-секретар Кіра Ярмиш підтвердила виданню, що Навальний мертвий, посилаючись на офіційне повідомлення, надіслане матері Навального Людмилі, і вимагала негайно передати його тіло родині.

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За словами Ярмиш, іншому адвокату Навального, який приїхав до Салехарда, повідомили, що "причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу".

"Її результати нібито будуть наступного тижня. Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло", - зазначила спікер.

У свою чергу директор заснованого Навальним "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов також написав про це, заявивши, що "колонія обманула".

"Сказали, що тіло у морзі Салехарда. Там кажуть, що тіла нема. ... Все про "тромб" виявилося брехнею, як і очікувалося. Тіло не видають, оскільки причини смерті не встановлено", – розповів Жданов.

"Смерть" Навального

У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо, що у російській колонії помер Олексій Навальний.

Як повідомили у Федеральній службі виконання покарань РФ, політику раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.

Згодом прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Захід у "шалених заявах" із приводу смерті Навального.

За його словами, жодних доказів проти Росії з приводу смерті політика немає.

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