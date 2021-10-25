Влада стурбована тим, що в лікарнях стрімко збільшується число пацієнтів.

Ситуація з коронавірусом в Нідерландах, де дитина через суд довела своє право вакцинуватися, погіршується. Уряд країни розглядає додаткові заходи для стримування епідемії.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Нідерландів Хьюго Де Йонге в коментарі телеканалу NOS.

За його словами, в лікарнях стрімко збільшується число пацієнтів з COVID-19.

"Все йде занадто швидко. Нам доведеться зіткнутися з тим, що цифри ростуть швидше й раніше, ніж очікувалося", - заявив міністр.

Читайте такожУкраїна збільшила експорт аграрної продукції: куди веземо товариПри цьому він вказав, що уряду доводиться нав'язувати певні заходи суспільству.

"Ми разом проводимо аналіз того, що особливо нещеплені люди піддаються найбільшому ризику інфікування та зараження інших", - зазначив Де Йонге.

У країні протягом останнього місяця постійно збільшується кількість громадян, хворих на COVID-19.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці липня Нідерланди та Ісландія на тлі погіршення ситуації зі штамом коронавірусу "Дельта" посилили умови в'їзду для туристів.

Автор: Анастасія Горбачова