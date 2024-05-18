Фестиваль щедрості поки що обмежується однією виборчою дільницею в місті Дуйсбург, де жителі зазвичай ігнорують вибори.

У німецькому місті Дуйсбург місцевих жителів заманюють на виборчу дільницю обіцянкою безкоштовного пива. Про це повідомляє Bild.

9 червня по всій Європі обиратимуть новий склад Європарламенту. Одна з виборчих дільниць Дуйсбурга (західна Німеччина) розташована безпосередньо всередині пабу місцевої пивоварні König Pilsener. Кожному, хто проголосує на цій дільниці, безкоштовно дадуть безалкогольне пиво. Голова виробничої ради компанії König-Brauerei Рудольф Сікау запевняє, що за смаком воно нічим не поступається пиву з градусом.

"Нам важливо привернути увагу до виборів подібними акціями і закликати людей голосувати", - каже голова міської адміністрації Мартін Мюррак.

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Як зазначає Bild, на минулих виборах явка виборців у Дуйсбурзі становила лише 50,1 %, що було найнижчим показником для всього регіону Північний Рейн-Вестфалія, де розташоване місто.

Інші кумедні новини з-за кордону

Як писав УНІАН, у Великій Британії оголосили фіналістів міжнародного конкурсу найсмішніших фотографій домашніх тварин - Comedy Pet Photo Award. Остаточного переможця мають оголосити 6 червня. А тим часом можна помилуватися тими, хто пройшов до фіналу.

Також ми розповідали, що в аеропорту Стамбула з рейсу зняли чоловіка, який намагався пронести в літак валізу, сповнену скорпіонів і отруйних павуків. ЗМІ з'ясували, що горе-контрабандистом був учений, який вивчає цих створінь.

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