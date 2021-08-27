Такі плакати використовували напередодні виборів у бундестаг 72 роки тому.

На білбордах в німецькому місті Тетерів у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія з’явилися копії передвиборчих плакатів 1949 року у складі з Калінінградською областю (Кенігсбергом).

Про це повідомляє місцева газета Nordkurier.

При цьому провідна політична партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) заявила, що до реклами не має ніякого стосунку.

На плакатах 72-річної давнини вказані старі кордони Німеччини, оскільки у ході Другої світової війни СРСР відібрав Калінінградську область. Зараз регіон належить росіянам.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Обставини й мотиви невідомих встановлюються поліцейськими.

Такі плакати використовували напередодні виборів у бундестаг 72 роки тому. На плакатах зображені території Східної Пруссії та частина сучасної території Польщі.

Вибори у Німеччині

Чергові вибори у бундестаг Німеччини пройдуть у вересні 2021 року, за результатами яких сформують новий уряд ФРН.

Чинна канцлерка Ангела Меркель вже оголосила, що не планує після 2021 року претендувати на будь-яку політичну посаду в країні.

Можливим наступником канцлерка в серпні назвала прем’єра Північного Рейну – Вестфалії, голову Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета.

Автор: Іван Бойко