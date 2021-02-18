Федеральне агентство міністерства охорони здоров’я США "Центри з контролю та профілактики захворювань в США" (CDC) опублікувало рекомендації щодо порядку вакцинації від COVID-19.
Відповідно до цих напрацювань, журналістів та медіапрацівників рекомендують щеплювати у третій фазі (Phase 1c). Про це йдеться в матеріалі на сайті "Центрів з контролю та профілактики захворювань в США".Читайте такожУ США вже використали майже 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу
На перші фазі вакцинування (Phase 1a) у США щеплюють медпрацівників та осіб, які перебувають на довготривалому лікуванні.
Підставою для включення журналістів в одну з першочергових фаз вакцинування стали численні звернення журналістських організацій до CDC та місцевих комітетів з питань вакцинації населення, повідомляє НСЖУ.
Понад десяток журналістських організацій звернулися з проханням дозволити журналістам, які висвітлюють кризу COVID-19, мітинги та інші акції протесту, зробити щеплення від коронавірусу у перших хвилях.
Як повідомляє Міжнародна федерація журналістів, спілки Бразилії, Перу та Уругваю звернулися до урядів з проханням включити медіапрацівників до пріоритетних груп з вакцинування проти COVID-19.
Так, 19 січня почали щеплювати від коронавірусу журналістів у Сербії - їх включили до пріоритетного списку вакцинування. Про це пише "Балканський оглядач". Заявку на вакцинацію редакції мали змогу просто надіслати на електронну адресу прес-служби уряду Сербії.
В одному зі штатів Індії - Трипура - журналістів щеплюватимуть від коронавірусу в другій фазі. Про це повідомляє видання The Sentinel.
В Індонезії, наприклад, журналісти та працівники ЗМІ вже включені до другого етапу вакцинування країні. Про це повідомляє видання Coconuts Jakarta.
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