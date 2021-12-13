Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "Франція ще прекрасніша, оскільки Нова Каледонія вирішила залишитися її частиною".

Виборці французької заморської території Нова Каледонія в Тихому океані на референдумі переважною більшістю голосів висловилися проти незалежності.

Це був третій і останній референдум, повідомляє Російська служба ВВС News.

Більш як 96% жителів проголосували за те, щоб залишатися у складі Франції.

На попередніх двох референдумах, в 2018 і 2020 роках, супротивники незалежності перемогли з меншою перевагою. Три референдуми були передбачені угодою від 1988 року з рухом за незалежність островів.

Читайте такожФранція уклала контракт з Грецією на поставку фрегатівКоментуючи підсумки референдуму, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "Франція ще прекрасніша, оскільки Нова Каледонія вирішила залишитися її частиною".

Нова Каледонія

Нова Каледонія - архіпелаг в південній частині Тихого океану з населенням у 270 тисяч осіб. Від метрополії її відділяють 18 тисяч кілометрів.

У 2018 році проти відокремлення від Франції висловилися близько 57% виборців.

Автор: Вікторія Токарєва