За попередніми даними, напад не мав ні релігійного, ні терористичного підґрунтя.

У Парижі в неділю, 14 березня, співробітник поліції застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем.

Про це повідомляє французьке онлайн-видання ActuParis.

Поліцейські прибули на велосипедах в 18-й округ після того, як надійшло їм повідомлення про "сімейну суперечку". На місці події вони застали чоловіка, який почав погрожувати одному з поліцейських ножем. Коли правоохоронець дістав кийок, чоловік спробував втекти. Нагнавши злочинця, той спробував вдарити копа ножем. У підсумку поліцейський вистрілив.

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Місце події оточили, а рух автомобілів в районі перекрили.

Розслідування за фактом навмисного замаху на вбивство співробітника служби громадського правопорядку було доручено Генеральній інспекції Національної поліції. Особа нападника поки не встановлена.

За попередніми даними, напад не мав ні релігійного, ні терористичного підґрунтя.

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Автор: Денис Прядко