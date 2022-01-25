Адміністрація президента США Джо Байдена привела 8500 військовослужбовців Пентагону в підвищену бойову готовність для потенційного паралельного розгортання в країнах Східної Європи.
Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє The Washington Post.
Таке рішення в США прийняли на тлі масового нарощування російських сил уздовж кордону з Україною і побоювань вторгнення.
Читайте такожСША планує перекидання військ у Прибалтику і Східну Європу: в РФ погрожують відповіддюЗа словами Кірбі, американські сили, переведені в режим очікування, включають розвідувальні підрозділи.
"Насправді мова йде про заспокоєння східного флангу Європи", — сказав Кірбі журналістам. "Це доводить, наскільки серйозно Сполучені Штати ставляться до наших зобов'язань за статтею V", - додав він, маючи на увазі статтю НАТО про взаємну оборону.
Представник Пентагону додав, що Сили реагування НАТО "налічують близько 40 тисяч багатонаціональних військовослужбовців".
Нагадаємо, в Середземному морі почнуться 12-денні військові навчання НАТО Neptune Strike за участю американського есмінця USS Harry S. Truman.
Ударна група USS Harry S. Truman буде центральним елементом навчань за участю декількох країн.