Таке рішення в США прийняли на тлі масового нарощування російських сил уздовж кордону з Україною.

Адміністрація президента США Джо Байдена привела 8500 військовослужбовців Пентагону в підвищену бойову готовність для потенційного паралельного розгортання в країнах Східної Європи.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу, повідомляє The Washington Post.

Таке рішення в США прийняли на тлі масового нарощування російських сил уздовж кордону з Україною і побоювань вторгнення.

Читайте такожСША планує перекидання військ у Прибалтику і Східну Європу: в РФ погрожують відповіддюЗа словами Кірбі, американські сили, переведені в режим очікування, включають розвідувальні підрозділи.

"Насправді мова йде про заспокоєння східного флангу Європи", — сказав Кірбі журналістам. "Це доводить, наскільки серйозно Сполучені Штати ставляться до наших зобов'язань за статтею V", - додав він, маючи на увазі статтю НАТО про взаємну оборону.

Представник Пентагону додав, що Сили реагування НАТО "налічують близько 40 тисяч багатонаціональних військовослужбовців".

Нагадаємо, в Середземному морі почнуться 12-денні військові навчання НАТО Neptune Strike за участю американського есмінця USS Harry S. Truman.

Ударна група USS Harry S. Truman буде центральним елементом навчань за участю декількох країн.

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